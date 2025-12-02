İbrahim Selim yeni bir aşka yelken açtı! İşte fenomen sevgilisi

Ünlü oyuncu ve televizyon sunucusu İbrahim Selim, kariyerinde Ölümlü Dünya, Ulan İstanbul, Leyla ile Mecnun, Poyraz Karayel ve Güllerin Savaşı gibi popüler dizilerde yer almış, şimdilerde ise dijital platformlarda kendi programıyla ünlülere ev sahipliği yaparak başarısını sürdürmektedir. Ancak Selim'in özel hayatındaki gelişmeler de en az kariyeri kadar yakından takip edilmektedir.

Selim, daha önce DJ Daye Ay ile evlilik yolunda ilerlerken gelen nişan ayrılığı haberiyle gündeme gelmişti.

46 yaşındaki İbrahim Selim, bu kez gönlünü sosyal medya dünyasının tanınan isimlerinden 30 yaşındaki fenomen Ayşe Şeyma Keten'e kaptırdı. Bu yeni aşk, çiftin sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla resmileşti.

Ayşe Şeyma Keten, İbrahim Selim'in programını izlemeye gittikten sonra yaptığı duygusal paylaşımda kalp emojisi kullanarak aşkını ilan etti. İbrahim Selim ise, genç sevgilisinin bu açık hareketine esprili bir dille karşılık vererek, "Fotoğraf bile koydu" yorumunu yaptı.

Bu samimi ve eğlenceli sosyal medya ilanı, çiftin ilişkisinin resmiyet kazanmasını sağladı ve hayranlarını şaşırttı. Böylece İbrahim Selim, hayatında yeni bir aşka yelken açtığını tüm sevenlerine duyurmuş oldu.