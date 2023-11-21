İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli ikizlerin isimlerine karar verdi

6 aylık hamile olan Yasemin Şefkatli eşi İdo Tatlıses ile birlikte geçtiğimiz aylarda ikiz erkek bebek beklediklerini açıklamıştı. Ünlü çift bebeklerin isimlerini soranlara daha karar veremediklerini açıklamıştı. Ancak İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli'nin günlerdir süren isim arayışı bitti.

BABALARININ İSİMLERİNİ VERECEKLER

Kelebeğin haberine göre, iki erkek bebek bekleyen çift, oğullarına İbrahim ve Sinan adını verecek.

İdo Tatlıses geçtiğimiz haftalarda ise babalık heyecanı yaşadığını şu sözlerle duyurmuştu:

"Çok heyecanlıyım. Hayatımızda yeni bir sayfa başlayacak. Bambaşka bir sayfa olacak. Bebek bize sürpriz oldu. Hele Yasemin için çok büyük sürpriz oldu. Yazı böyle geçirmek istemezdi. Yaşımız gençken 'oraya gideriz, burada gezeriz' diye düşünüyorduk ama Allah 'plan yapmayın' dedi. Yasemin söylediğinde çok değişik hissettim, mutlu oldum. Gerildim de aynı zamanda..."



