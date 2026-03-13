İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Sağlık sorunları sebebiyle özel bir hastanede bir süredir yoğun bakımda tedavi gören 78 yaşındaki İlber Ortaylı'nın vefat ettiği bilgisine ulaşıldı.

Ortaylı'nın rahatsızlıkları ocak ayında baş göstermişti. Prostatıyla ilgili bir sorun yaşayan ünlü tarihçi hastaneye yatırılmış, ameliyat sonrası durumu iyiye gitmiş ve ardından taburcu edilmişti. Ancak bu süreç bağışıklık sistemini etkileyen bir durumdu...

AİLESİ PAYLAŞMIŞTI

Ortaylı'nın ailesi tarafından sağlık durumuna ilişkin sosyal medya hesabından 2 gün önce yapılan ilk açıklamada, "İlber Ortaylı'nın beş gündür yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir. Durumu stabildir. Alanında çok iyi bir ekip tarafından büyük bir özenle takip edilmektedir. İyi dileklerinizin ve dualarınızın yardımcı olacağını umuyoruz" ifadelerine yer verilmişti.

İLBER ORTAYLI NEDEN ÖLDÜ, SAĞLIK SORUNU NEYDİ?

Önce prostat rahatsızlığıyla mücadele eden Ortaylı, aynı zamanda diyabet tedavisine de devam ediyordu. Üst üste gelen bu kronik sağlık sorunları, usta tarihçinin vücut direncini oldukça zorlayan bir süreci beraberinde getirdi.

İLBER ORTAYLI KİMDİR?

1947 yılında Avusturya’nın Bregenz kentinde, Kırım Tatarı kökenli bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Ortaylı, çocuk yaşlarda Türkiye’ye yerleşti. İlk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladıktan sonra, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. Daha sonra Viyana Üniversitesi’nde eğitim gördü, Chicago Üniversitesi’nde Halil İnalcık danışmanlığında yüksek lisans yaptı.

1974’te doktor, 1979’da doçent, 1989’da ise profesör unvanını alan Ortaylı, dünyanın önde gelen üniversitelerinde ders verdi. 2005–2012 yılları arasında Topkapı Sarayı Müzesi Başkanlığı görevini üstlendi. Günümüzde ise Milli Saraylar Bilim Kurulu Başkanı olarak çalışmalarına devam ediyor.

Özel hayatına dair de merak edilenler var. 1981’de Ayşe Özdolay ile evlenen Ortaylı’nın Tuna adında bir kızı bulunuyor. Çift 1999 yılında boşanma kararı aldı.