Hazal Çağlar'dan eşine romantik kutlama: "İyi ki doğdun yol arkadaşım"
Gönül Dağı dizisinin yıldızı Hazal Çağlar, 13 Mart 1994 doğumlu olan milli futbolcu eşi Samet Akaydın’ın yeni yaşını romantik bir kareyle kutladı. Çiftin bu samimi paylaşımı, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Gönül Dağı dizisinde canlandırdığı Asuman karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Hazal Çağlar ve milli futbolcu Samet Akaydın, evliliklerinin ilk aylarında mutluluklarını takipçileriyle paylaşmaya devam ediyor.
15 Haziran'daki nişan törenlerinin ardından 28 Aralık 2025'te dünyaevine giren çift, bu kez doğum günü heyecanı yaşadı.
Hazal Çağlar, 13 Mart doğumlu olan eşi Samet Akaydın için Instagram hesabından duygusal bir paylaşım yaparak; "İyi ki doğdun yol arkadaşım. Seni çok seviyorum" notuyla bu özel günü kutladı.
