İrem Derici: Bütün ünlülerin minimum üç fake hesabı var!

Yaptığı çarpıcı açıklamalarla herkesi şaşırtan şarkıcı İrem Derici, yine magazin dünyasında çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı.

"BU LEŞ KADININ NESİNİ SAVUNUYORSUN!"

Bütün ünlülerin minimum üç fake hesabı olduğunu söyleyen şarkıcı "Fake hesapların daha gerçekci görünmesi için hakkımda kötü haber yaptığınızda gidip kendimiz savunuyorum, diğer fake hesabımdan da. 'Bu leş kadının nesini savunuyorsun!' diyorum gerçekçi olması için" dedi.

'SEDA SAYAN BENİ DE TAKİPTEN ÇIKTI'

Geçtiğimiz günlerde Seda Sayan sosyal medya hesabından sevgilisi Çağlar Ökten ve oğlu Oğulcan Engin dışında herkesi takipten çıkmıştı. Muhabirlerin bununla ilgili yorumunu sormasına Derici "Beni de takipten çıktı ama ben ölene kadar Seda ablayı takip edeceğim tabii ki, Safiye Abla üzülmesin Seda Sayan'ın bir bildiği vardır. Ben hayatımda onlar gibi birbirini öven ve seven bir çift görmedim" diyerek cevap verdi.