İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar'ın evliliklerinde kriz çıktığı iddia edildi

Geçtiğimiz yıl 28 Ekim 2024’te iş insanı Ural Kaspar ile evlenen ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, yaklaşık bir ay önce dünyaya gelen kızları Sora’nın sevincini yaşarken, evlilikleri hakkında ortaya atılan boşanma iddialarıyla sarsıldı.

Çift, kızları Sora'yı 15 Ekim tarihinde sağlıkla kucaklarına almıştı. Ural Kaspar, o dönemde yaptığı duyuruda, "Kızımız Sora dün sabah dünyaya geldi ve onu sağlıkla kucağımıza aldık. İrem'in ve Sora'nın sağlıkları yerinde," ifadelerini kullanmıştı.

Ancak, kızlarının doğumundan sadece bir ay sonra ve geçtiğimiz haftalarda yaşadıkları yürüyüş kazası gibi olayların ardından çiftin evliliğinde kriz çıktığı iddia edilmeye başlandı. Sosyal medya ve magazin programlarında yer alan iddialara göre, İrem Helvacıoğlu ve Ural Kaspar’ın anlaşmalı olarak boşanma kararı aldığı öne sürüldü.

Bu ciddi iddialara rağmen, bazı kaynaklar ise boşanma kararının kesinleşmediğini belirtiyor. Çiftin evliliğinde sorunlar yaşandığı iddia edilse de, ne İrem Helvacıoğlu ne de Ural Kaspar konuya dair henüz resmi bir açıklama yapmış değil.