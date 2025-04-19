İşte Benim Stilim Rukiye kimdir, kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

Moda ve stil tutkunlarının ilgiyle takip ettiği İşte Benim Stilim, 31 Mart Pazartesi günü yeni sezonuna başladı. Bu sezonun jüri koltuğunda Ivana Sert, Güzide Duran ve Nur Bilen Yavuzer oturuyor. Sunuculuğunu Öykü Serter'in üstlendiği yarışma hafta içi her gün ilgiyle takip ediliyor.

Tarzları ve güzellikleriyle dikkat çeken İşte Benim Stilim yarışmacıları her gün en yüksek puanı toplamaya çalışıyor. Yarışmaya bu hafta Rukiye Cankan da katıldı.

İşte Benim Stilim Rukiye kimdir, kaç yaşında?

22 yaşında olan Rukiye Cankan'ın mesleği yüz mankenliği, makyözlük. Avusturyada doğup büyümüş olan yarışmacı Aslen Burdurlu. 18 yaşında İstanbul'a geldi. Liseyi bitirdikten sonra Avusturya'da kısa bir süre moda okuluna gitti.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Rukiye Cankan'ın Instagram hesabında 5 bine yakın takipçisi bulunuyor.