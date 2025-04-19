İşte Benim Stilim Sibel Serbest kimdir, kaç yaşında? Ne iş yapıyor?

Nur Bilen Yavuzer, Güzide Duran, İvana Sert'in jürisinde yer aldığı yarışma İşte Benim Stilim, uzun bir aranın ardından ekranlara döndü. Daha önce Kısmetse Olur programıyla tanınan Sibel Serbest, şimdi de İşte Benim Stilim'deki performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

İşte Benim Stilim Sibel kimdir, kaç yaşında?

Sibel Serbest, 29 yaşında olup Kova burcudur. Almanya'da doğmuş, ancak 5 yaşından itibaren Türkiye'de yaşamını sürdürüyor. Eğitimini iç mimarlık alanında tamamlayan Serbest, kariyerine butik işletmeciliği yaparak devam ediyor.

Televizyon izleyicileri, Sibel Serbest'i ilk olarak Kısmetse Olur yarışmasından tanımaktadır. Bu programda hem tarzı hem de sosyal ilişkileriyle dikkat çeken Serbest, şimdi ise İşte Benim Stilim'de tarzını sergiliyor.