İşte Hazal Ergüçlü'nün yeni sevgilisi!

Hazar Ergüçlü, yönetmen sevgilisi Onur Ünlü ile geçen aralık ayında yollarını ayırmıştı. 5 yıllık aşkı sona eren ünlü oyuncunun kalbi uzun süre boş kalmadı. Hazar Ergüçlü, oyuncu sevgilisi Ece Ertez’den kısa süre önce ayrılan Jakuzi grubu üyesi müzisyen Kutay Soyocak ile yeni bir aşka yelken açtı.

Kelebek'in haberine göre, ünlü çift önceki akşam Asmalı Cavit adlı mekânda baş başa Yemek yedi. Gece boyunca romantik anlar yaşayan çift, çevredekilerin meraklı bakışlarına aldırış etmedi. Yemeğin ardından sevgililer mekândan el ele ayrıldı.

Çiftin dostları Mesut Adlin'in paylaştığı o kare: