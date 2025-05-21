Mert Demir yeni imajını sosyal medyada paylaştı
Sık sık imajında yenilik yapan şarkıcı Mert Demir, sosyal medya hesabından son halini paylaştı.
Ateşe Düştüm, Gözlerime Bak, Ölüyorum Anlasana, Cehennemin Dibi gibi şarkıların sahibi Mert Demir, uzun süredir oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyor.
Ünlü şarkıcı Mert Demir son zamanlarda değişen imajıyla magazin gündemini oldukça meşgul ediyor.
Serenay Sarıkaya ile ilişkisiyle sık sık konuşulan şarkıcı geçtiğimiz haftalarda yeni imajıyla adından söz ettirmişti.
Saçlarını kısacık kestiren ve bıyık bırakan yıldız,"Biraz değişmişim değil mi? Beğendiniz mi? Dün Hannover'da konser verdik. Sahneye çıktığımda insanlar bu kim ya gibi baktı. İnsan bazen değişmek istiyor" ifadelerini kullanmıştı.
31 yaşındaki şarkıcı, yeni imajını sosyal medya hesabında paylaştı. Bir önceki imajına göre bıyıklarını kısalttığı görülen Mert Demir'in yeni görünümü de oldukça beğenildi.