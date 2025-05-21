Mert Demir yeni imajını sosyal medyada paylaştı

Serenay Sarıkaya ile ilişkisiyle sık sık konuşulan şarkıcı geçtiğimiz haftalarda yeni imajıyla adından söz ettirmişti.

Saçlarını kısacık kestiren ve bıyık bırakan yıldız,"Biraz değişmişim değil mi? Beğendiniz mi? Dün Hannover'da konser verdik. Sahneye çıktığımda insanlar bu kim ya gibi baktı. İnsan bazen değişmek istiyor" ifadelerini kullanmıştı.