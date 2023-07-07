İşte Margot Robbie'nin Barbie rolünü kabul etme şartı!

Greta Gerwig'in yönetmen koltuğuna oturduğu Barbie filminde, Barbie karakterini usta oyuncu Margot Robbie, Ken rolünü ise Ryan Gosling canlandırıyor.

BARBIE ROLÜNÜ TEK BİR ŞARTLA KABUL ETMİŞ

Ünlü oyuncu Margot Robbie, Barbie rolünü tek bir şart ile kabul edeceğini ve yerine getirilmezse filmde asla rol almayı kabul etmeyeceğini açıkladı.

YILDIZLARLA DOLU OYUNCU KADROSU BELİRLEYİCİ OLDU

Margot Robbie, Barbie ve Ken'leri canlandıran yıldızlarla dolu bir oyuncu kadrosu olmasaydı Barbie'ye katılmayacağını açıkladı. Time'a verdiği röportajda Robbie, oyuncu kadrosunda yer alan çeşitliliğin kendisi için ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu anlattı.