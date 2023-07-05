Barbie filmini izlemeden önce hakkında bilmeniz gereken 16 şey

Ryan Gosling, Ken'i oynamak için başta çok yaşlı görüldü

41 yaşındaki Gosling, başlangıçta 20’lerinin sonundaki Ken'i oynamak için çok yaşlı görüldü, ancak yönetmenlerle buluştu ve onlara projeye olan tutkusunu gösterdi. Hatta, karaktere olan bağını göstermek için toplantıya kızının eski Ken bebeğini getirdi. Böylece, yönetmenler Gosling'in role olgun ve deneyimli bir nitelik kazandıracak olmasının avantajlı olacağına karar verdi.