Barbie filmini izlemeden önce hakkında bilmeniz gereken 16 şey
Başrollerini hepimizin bildiği ve sevdiği Margot Robbie ile Ryan Gosling’in paylaştığı, 21 Temmuz’da vizyona girecek Barbie filmi, sevenlerini bekliyor. Peki filmi izlemeden önce ön bilgi ve bilinmeyenleri bilmeye ne dersiniz? İşte Barbie filmi hakkında bilmeniz gereken 16 madde...
Başrollerini hepimizin bildiği ve sevdiği Margot Robbie ile Ryan Gosling’in paylaştığı, 21 Temmuz’da vizyona girecek Barbie filmi, milyonlarca kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Filmi dört gözle beklerken heyecanımızı paylaşabilmek adına Barbie filmi hakkında detayları ve ilgi çekici bilgileri sizler için derledik.
Margot Robbie, bebeklerdeki çeşitliliğin etkisiyle rolü kabul etti
Margot Robbie, Barbie rolünü kabul etmesinin temel nedeninin, son yıllarda Mattel’in piyasaya sürdüğü çeşitli bebekler ile kendisinin de çeşitli fiziksel görünüşlere yer verecek bir filmde rol alma isteği olduğunu belirtti. Yeni Barbie serisinde farklı vücut tiplerine, ten ve saç renklerine sahip bebekler sayesinde sağlanan çeşitlilik ile Barbie, modern zaman ile uyumlu hale geldi.
Amy Schumer’ın asıl Barbie olması tasarlandı
Yönetmenler, en başta Amy Schumer'a Barbie rolünü teklif etti. Ancak, senaryoyu yeterince feminist bulmayan ve yönetmenler ile arasında vizyon farklılıkları olduğunu düşünen Schumer, bu teklifi reddetti.
Ryan Gosling, Ken'i oynamak için başta çok yaşlı görüldü
41 yaşındaki Gosling, başlangıçta 20’lerinin sonundaki Ken'i oynamak için çok yaşlı görüldü, ancak yönetmenlerle buluştu ve onlara projeye olan tutkusunu gösterdi. Hatta, karaktere olan bağını göstermek için toplantıya kızının eski Ken bebeğini getirdi. Böylece, yönetmenler Gosling'in role olgun ve deneyimli bir nitelik kazandıracak olmasının avantajlı olacağına karar verdi.