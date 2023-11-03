Jennifer Lopez, Ben Affleck'le olan ilişkisini anlattı: Daha rahatlamış ve konforlu hissediyorum

İlk kez 2002 yılında çıkmaya başlayan Jennifer Lopez ve Ben Affleck, 2003 yılında ayrılarak hayranlarını üzmüştü. Çift yaklaşık 20 yıl sonra tekrar bir araya geldi ve geçen sene Las Vegas'ta sürpriz bir şekilde evlendi. Lopez, yeni röportajında kocası Ben Affleck'le olan ilişkisine dair samimi açıklamalarda bulundu.

"DAHA RAHATLAMIŞ VE KONFORLU HİSSEDİYORUM"

Evlendikleri günden beri sık sık birlikte etkinliklere katılan ve birbirleri hakkında romantik ifadeler kullanan çiftten Lopez, bir dergiye verdiği röportajda Affleck’le birlikte olmanın kendisini daha önce hissetmediği kadar güzel hissettirdiğini söyledi.

“Kendimi daha da rahatlamış ve konforlu hissediyorum, bu da kendimi başka biriyle hissettiğimden çok daha güzel hissetmemi sağlıyor.” diyen ünlü şarkıcı, hayatının her parçasını “pişmanlık duymadan” sevdiği bir aşamaya geldiğini söyledi.