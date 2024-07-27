Deli Yürek'in 'Ağabey'i: Demir Karahan, şimdi nerede, ne yapıyor?

Haftasonu Dergisi'nden Mezin Dedeyi, Kurtlar Vadisi, Deli Yürek, Adanalı gibi rating rekorları kıran dizilerde rol alan ve Bırakın Öldüreyim, Kuyu, Büyük Günah filmleri (60’lı yıllar…Hepsini yazarsam liste uzayacak.) ile tanınan Demir Karahan ile Çukurova Belediyesi’nde buluştu.
İşte Demir Karahan röportajından kesitler:
Telefonda kendisine ‘Ben de Adanalıyım’ dediğimde ‘Adanalı olsun, çamurdan olsun’ cevabını aldığımda röportajın keyifli geçeceğini anlamıştım. Ünlü oyuncu yaz aylarını memleketinde geçiriyor. Adana Kayışlı Köyü’nde bir çiftliği olan Karahan, bir yandan meyve diğer taraftan at yetiştiriciliği ile ilgileniyor.
Yerel seçimlerde Çukurova Belediyesine CHP’den Başkan olan Emrah Kozay’ın seçilebilmesi için var gücü ile çalışan Karahan, siyasete yabancı değil. Adana DSP İl Başkanlığı görevinde bulunan oyuncu, 1994 Yerel Seçimleri'nde Seyhan DSP adayı; 2004 Yerel Seçimleri'nde de Adalar CHP adayı olarak seçimlere girdi. 20'nci Altın Koza Film Festivali'nde verilen Yaşam Boyu Onur Ödülüne layık görülen Karahan, 80 yaşında. Ancak ilk gördüğümde ‘Bu gerçek olamaz’ dedim. O kadar fit görünüyor ki. Bu cümleyi sevgili Ediz Hun için de kullanmıştım.
Tam Adanalı sıcaklığı ile karşılıyor beni. Adanalı olmak bunu gerektirir. Güneşe ateş etmiş insanız biz. Demir Karahan sinema hayatına henüz küçük yaşlarda başlamış! Dedesi ve dayısının Adana’da bir açık hava sineması varmış. Tüm filmleri izleme fırsatı olmuş. Sonra babası lise eğitimi için İstanbul’a göndermiş. Mesut Yılmaz sınıf arkadaşıymış. Rutkay Aziz ile de okuldan arkadaş bu arada. Ancak liseyi Adana Erkek Lisesi’nde tamamlamış. (Benim de mezun olduğum lise). Bir süre sonra yolu yine İstanbul’a düşmüş Karahan’ın. Diş hekimliği okumak için gelmiş bu sefer.