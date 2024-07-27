Deli Yürek'in 'Ağabey'i: Demir Karahan, şimdi nerede, ne yapıyor?

Tam Adanalı sıcaklığı ile karşılıyor beni. Adanalı olmak bunu gerektirir. Güneşe ateş etmiş insanız biz. Demir Karahan sinema hayatına henüz küçük yaşlarda başlamış! Dedesi ve dayısının Adana’da bir açık hava sineması varmış. Tüm filmleri izleme fırsatı olmuş. Sonra babası lise eğitimi için İstanbul’a göndermiş. Mesut Yılmaz sınıf arkadaşıymış. Rutkay Aziz ile de okuldan arkadaş bu arada. Ancak liseyi Adana Erkek Lisesi’nde tamamlamış. (Benim de mezun olduğum lise). Bir süre sonra yolu yine İstanbul’a düşmüş Karahan’ın. Diş hekimliği okumak için gelmiş bu sefer.