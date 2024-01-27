Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızları Su 15 yaşına girdi! Altuğ'un sözleri duygulandırdı

Pınar Altuğ, kızı Su Atacan'ın ve annesi Selma Altuğ'un fotoğrafını paylaştı. 15 yaşına giren kızı Su Atacan'ın yeni yaşını kutladı. Ünlü oyuncunun takipçileri hayatındaki acı tesadüfe hüzünlendi.

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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızları Su 15 yaşına girdi! Altuğ'un sözleri duygulandırdı - Resim : 1

Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ sosyal medyadan sık sık paylaşım yapıyor.  Sosyal medyayı aktif kullanan Altuğ, paylaşımlarına yenisini ekledi. 

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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızları Su 15 yaşına girdi! Altuğ'un sözleri duygulandırdı - Resim : 2

Altuğ, son olarak kızı Su Atacan'ın ve annesi Selma Altuğ'un fotoğrafını paylaştı. 15 yaşına giren kızı Su Atacan'ın yeni yaşını kutladı.  

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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızları Su 15 yaşına girdi! Altuğ'un sözleri duygulandırdı - Resim : 3

Ünlü oyuncunun takipçileri hayatındaki acı tesadüfe hüzünlendi. Pınar Altuğ paylaşımına "Canımın içi kızım, kıymetlim iyi ki doğmuşsun! Annem çok özlüyorum 27 Ocak" notunu ekledi. 

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Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızları Su 15 yaşına girdi! Altuğ'un sözleri duygulandırdı - Resim : 4

15 yaşına giren Su Atacan'ı görenler "Babasının kopyası", "Su güzelliğini Annenizden ve sizden Almış maşallah", "Adı gibi", 'Kuşak güzellik' gibi yorumlar yaptılar.