Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan'ın kızları Su 15 yaşına girdi! Altuğ'un sözleri duygulandırdı
Pınar Altuğ, kızı Su Atacan'ın ve annesi Selma Altuğ'un fotoğrafını paylaştı. 15 yaşına giren kızı Su Atacan'ın yeni yaşını kutladı. Ünlü oyuncunun takipçileri hayatındaki acı tesadüfe hüzünlendi.
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Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ sosyal medyadan sık sık paylaşım yapıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Altuğ, paylaşımlarına yenisini ekledi.
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Altuğ, son olarak kızı Su Atacan'ın ve annesi Selma Altuğ'un fotoğrafını paylaştı. 15 yaşına giren kızı Su Atacan'ın yeni yaşını kutladı.
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Ünlü oyuncunun takipçileri hayatındaki acı tesadüfe hüzünlendi. Pınar Altuğ paylaşımına "Canımın içi kızım, kıymetlim iyi ki doğmuşsun! Annem çok özlüyorum 27 Ocak" notunu ekledi.
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15 yaşına giren Su Atacan'ı görenler "Babasının kopyası", "Su güzelliğini Annenizden ve sizden Almış maşallah", "Adı gibi", 'Kuşak güzellik' gibi yorumlar yaptılar.