Eşi ve kızlarıyla Mauritius tatiline giden Sinem Kobal'dan yeni kareler

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2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı.
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Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.
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Son olarak eşi ve kızlarıyla Mauritius tatiline giden Sinem Kobal, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim, paylaşımına "Mauritius,süprizli. Aile albümü" notunu düştü.
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İmirzalıoğlu ile Kobal'ın mutlu aile pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.