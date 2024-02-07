Eşi ve kızlarıyla Mauritius tatiline giden Sinem Kobal'dan yeni kareler

Ünlü oyuncu Sinem Kobal, ailece gittikleri Mauritius tatilinden yeni fotoğrafları takipçilerinin beğenisine sundu.

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Eşi ve kızlarıyla Mauritius tatiline giden Sinem Kobal'dan yeni kareler - Resim : 1

2016 yılında kendisi gibi oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile dünya evine giren Sinem Kobal, 2020'de ilk kızı Lalin'i 2022 yılında da Leyla'yı kucağına almıştı.

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Eşi ve kızlarıyla Mauritius tatiline giden Sinem Kobal'dan yeni kareler - Resim : 2

Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Sinem Kobal, şimdilerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

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Eşi ve kızlarıyla Mauritius tatiline giden Sinem Kobal'dan yeni kareler - Resim : 3

Son olarak eşi ve kızlarıyla Mauritius tatiline giden Sinem Kobal, keyifli anlarını takipçileriyle paylaştı. Ünlü isim, paylaşımına "Mauritius,süprizli. Aile albümü" notunu düştü.

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Eşi ve kızlarıyla Mauritius tatiline giden Sinem Kobal'dan yeni kareler - Resim : 4

İmirzalıoğlu ile Kobal'ın mutlu aile pozlarına binlerce beğeni ve yorum geldi.