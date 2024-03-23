Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Osman'ıydı... Emir Berke Zincidi'nin son hali gündem oldu
Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinde 'Küçük Osman'ı canlandıran Emir Berke Zincidi, küçük yaşına rağmen performansıyla çok konuşulmuştu. Emir Berke Zincidi'nin son hali gündem oldu.
Henüz iki yaşında anne ve babası tarafından bir ajansa yazdırılan ve pek çok reklam filminde yer alan Emir Berke Zincidi, oyunculuk kariyerine dört yaşında 'Bu Kalp Seni Unutur mu?' dizisiyle başladı.
Erkan Petekkaya, Ayçe Bingöl, Aras Bulut İynemli, Wilma Elles ile aynı seti paylaşan Zincidi, Kanal D'de 2010-2013 yılları arasında yayınlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki'de 'Osman Akarsu' rolüyle hafızalara kazındı.
Öyle Bir Geçer Zaman ki ile büyük bir tanınırlık elde eden oyuncu, kadrosunda Sarp Levendoğlu, Birce Akalay ve Zeki Alasya'nın bulunduğu bir diğer Kanal D yapımı 'Küçük Ağa'da 'Mehmet Can Acar' (Küçük Ağa) karakterine hayat verdi.
Reyting rekoru kıran dizilerde usta oyuncularla rol alan Emir Berke Zincidi; 'Bir Deniz Hikayesi', 'Arka Sokaklar' ve 'İkizler Memo-Can' dizilerinde de kamera karşısına geçti.