Jennifer Lopez konserinin ücreti belli oldu

Antalya ve İstanbul olmak üzere iki şehirde hayranlarıyla bir araya gelecek olan Jennifer Lopez'in konser ücretleri belli oldu. Biletlerin oldukça pahalı oldukları görülürken, Jennifer Lopez'in en yüksek rakamlı bileti adeta dudak uçuklattı.

İşte Antalya ve İstanbul olmak üzere iki şehirde hayranlarıyla buluşacak olan Jennifer Lopez'in konser ücretleri:

İSTANBUL'DA EN PAHALI BİLET 105 BİN TL

İstanbul'da ise ayakta en ucuz bilet; 10.859 TL, en pahalı bilet ise 105.372 TL.

ANTALYA'DA EN UCUZ BİLET 25 BİN TL

5 Ağustos'taki Antalya'daki konserini ayakta dinleme biletleri; 25 bin 465 TL ila 71 bin 951 TL, 7 Ağustos'taki İstanbul konserinde ise ayakta dinleme biletleri 10.859 TL ila 105.372 TL arasında değişiyor.

666 BİN TL'YE VIP BİLET

Jennifer Lopez konserlerinin VIP bölümü biletleri ise 71.267 TL ila 666.000 TL arasında satışa çıktı.

Jennifer Lopez'in, İstanbul Yenikapı'daki konserin biletleri 20 Nisan Pazar günü satışa çıkacak.