Kızılcık Şerbeti'nin sezon finalinden 2. fragman: "Mustafa'nın elinde silah var!"
Cuma günlerinin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti sezon finali bölümüyle bugün izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Merakla beklenen 2. fragman sonunda yayınlandı. Fragmanda Işıl’ın organize ettiği "Yaza Merhaba Partisi" adeta kan gölüne dönüşüyor. Mustafa cinnet geçirip eline silah alıyor ve birkaç kişiye ateş ediyor. Diziden kimlerin ayrılacağı ise merak konusu...
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Senaryosunu; Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün, yönetmenliğini Aydın Bulut’un üstlendiği SHOW TV’nin reyting rekorları kıran dizisi Kızılcık Şerbeti'nin bugün 103. bölümle sezon arası veriyor.
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Dizinin günlerdir merak edilen 2. fragmanı da yayınlandı. Ömer ve Kıvılcım evlerinde yeğenlerini ağırlıyor. Firaz ve Nursema’nın arası düzeliyor, Nursema bütün yaşattıkları için özür diliyor.
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Işıl Abdullah'a "Neşeli günler yeni başlıyor, yaza merhaba partisi versek" diyor.
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Mustafa, Koray ve Işıl'ın gizli konuşmasında annesinin onların öldürdüğünü öğreniyor.