Jennifer Lopez'in annesi: 20 sene boyunca dua ettim

NBC'nin Today programına katılan Jennifer Lopez'in annesi Guadalupe Rodriguez, Bennifer aşkının 20 yıl sonra yeniden alevlenmesi hakkında konuştu.

"20 YIL BOYUNCA DUA ETTİM"

Kızı Lopez ile programa konuk olan Rodriguez, Lopez'e "Her zaman tekrar bir araya geleceğinizi biliyordum çünkü 20 yıl boyunca dua ettim" dedi. Annesinin ifadelerine ise Lopez gözüne devirerek "Neyse devam edelim hadi" cevabını verdi.

"HARİKA BİR BABA FİGÜRÜ"

Lopez, Affleck'in çocukları için de "Harika bir baba figürü" olduğunu dile getirdi. Şarkıcı, "Onlar için harika bir baba figürü. Kendisinin üç güzel çocuğu var, bir de biz varız. Bunun ne demek olduğunu ve ne anlama geldiğini gerçekten çok iyi biliyor. Onu çok seviyorlar. Takdir ediyorlar ve ben de öyle" dedi.