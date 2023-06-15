Kaan Yıldırım'dan Pınar Deniz'e sahilde ayak masajı

Bir süredir aşk yaşadığı Kaan Yıldırımlar ile Bodrum'da tatile çıkan Pınar Deniz, deniz kenarında sevgilisine ayak masajı yaptırırken görüntülendi.

KAAN YILDIRIM'DAN PINAR DENİZ'E AYAK MASAJI

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; çift, önceki gün Bodrum'da bir otelin plajında objektiflere yansıdı. Denizin ve güneşin tadını çıkaran çiftten Kaan Yıldırım, sevgilisini öpmelere doyamadı. Kaan Yıldırım, bir ara sevgilisi Pınar Deniz'in de ayaklarına masaj yaptı.

KAAN YILDIRIM: TATİLE ASLA O PARALARI VERMEM

Kaan Yıldırım'a, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Pınar Deniz ile tatil yapmak için bir tekne kiraladığı ve bu tekneye 1 milyon 800 bin TL ödeyeceği söylentileri hakkında, "Kötü günler geçirdik. Bana menajerim attı ve şaşırdım. Yazmak için yazılıyor bence... Çünkü bizler ülke olarak zor bir dönemden geçiyoruz. O kadar büyük paralar ve o kadar büyük şeyler... İnsan okurken hoş hissetmiyor, bunu söylemek istiyorum. Ben asla tatile öyle bir para vermem" demişti.