Kanserle mücadele eden Irmak Ünal, saçlarını kazıttığı anları paylaştı: "Saçlar döküldü ama güçlendim"

Dört yıldır Bali'de yaşayan ve yaklaşık on aydır meme kanseriyle mücadele eden oyuncu Irmak Ünal, kemoterapi öncesinde saçlarını kazıttığı duygusal anları, içten bir mesajla sosyal medya hesabından paylaştı.

Bu anı bir yenilgi olarak değil, bir arınma ve teslimiyet ritüeli olarak gördüğünü belirten Ünal, "Bunu dramatik hale getirmedim; kutsal hale getirdim. Saçlar döküldü ama güçlendim," ifadelerini kullandı. Yanında kız kardeşi ve kızıyla birlikte bu ritüeli gerçekleştiren oyuncu, "Dağ gibi güçlü hissettim" diyerek sevdiklerinden aldığı desteğin gücünü vurguladı ve bazen şifanın artık hizmet etmeyeni zarafetle bırakabilmekte gizli olduğunu söyledi.

Babası Cihan Ünal ve Türkan Şoray'ın kızı olan kız kardeşi Yağmur Ünal'ın da desteklediği Irmak Ünal'ın bu cesur paylaşımı, kısa sürede binlerce beğeni alarak takipçilerinden "Gerçek bir savaşçısın" gibi destek mesajları topladı.