Kasım ayında denize giren Aleyna Tilki'nin zayıflığı dikkat çekti

'Cevapsız Çınlama', ‘Sen Olsan Bari’, ‘Yalnız Çiçek’ gibi birçok hit parçası olan Aleyna Tilki, sosyal medyayı sık kullanan ünlüler arasında yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde Antalya'ya giden ünlü şarkıcı yaptığı paylaşımla herkesi şaşırttı. Tilki, kasım ayında denize girdiği fotoğrafları paylaştı.

Tilki, kasım ayının ortasında bikinisiyle denize girdiği anları kar ve buz emojileriyle yayınladı.