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İlker Aksum minik kızı Lila’nın yüzünü ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası" yorumları yapıldı
Şimdilerde 'Siyah Kalp'te rol alan ünlü oyuncu İlker Aksum, Şubat ayında ilk kez baba olmanın sevincini yaşamış ve kızı Lila’yı kucağına almıştı. Ünlü oyuncu kızının yüzünü ilk defa gösterdi. Sosyal medyada "Babasının kopyası" yorumları yapıldı.
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‘Yabancı Damat' dizisinde canlandırdığı Ruşen karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu İlker Aksum, 2023 yılında tiyatrocu Dilay Ekmekçioğlu ile hayatını birleştirmişti.
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Şimdilerde 'Siyah Kalp'te rol alan İlker Aksum, Şubat ayında ilk kez baba olmanın sevincini yaşamış ve kızı Lila’yı kucağına almıştı.
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Mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaşan Aksum, kızı Lila’nın doğumunun birinci ayını da özel karelerle kutlayıp "Lila’mızın 1’inci ayı" notunu düşmüştü.
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Aksum, şimdi de kızının yüzünü ilk defa gösterdi.