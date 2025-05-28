İlker Aksum minik kızı Lila’nın yüzünü ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası" yorumları yapıldı

Şimdilerde 'Siyah Kalp'te rol alan ünlü oyuncu İlker Aksum, Şubat ayında ilk kez baba olmanın sevincini yaşamış ve kızı Lila’yı kucağına almıştı. Ünlü oyuncu kızının yüzünü ilk defa gösterdi. Sosyal medyada "Babasının kopyası" yorumları yapıldı.

Özge Çolak

Özge Çolak
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İlker Aksum minik kızı Lila’nın yüzünü ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası" yorumları yapıldı - Resim : 1

‘Yabancı Damat' dizisinde canlandırdığı Ruşen karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu İlker Aksum, 2023 yılında tiyatrocu Dilay Ekmekçioğlu ile hayatını birleştirmişti.

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İlker Aksum minik kızı Lila’nın yüzünü ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası" yorumları yapıldı - Resim : 2

Şimdilerde 'Siyah Kalp'te rol alan  İlker Aksum, Şubat ayında ilk kez baba olmanın sevincini yaşamış ve kızı Lila’yı kucağına almıştı. 

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İlker Aksum minik kızı Lila’nın yüzünü ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası" yorumları yapıldı - Resim : 3

Mutluluğunu sosyal medya hesabından paylaşan Aksum, kızı Lila’nın doğumunun birinci ayını da özel karelerle kutlayıp "Lila’mızın 1’inci ayı" notunu düşmüştü. 

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İlker Aksum minik kızı Lila’nın yüzünü ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası" yorumları yapıldı - Resim : 4

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Aksum, şimdi de kızının yüzünü ilk defa gösterdi. 