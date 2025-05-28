Survivor kim elendi, kim gitti? 27 Mayıs 2025 Survivor düellosunda kim kaybetti?

TV8 ekranlarında yayınlanan “Survivor 2025 All Star – Gönüllüler” yarışması izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Survivor'da büyük finale doğru geri sayım sürerken, 27 Mayıs akşamı son bölümde eleme düellosunun final etabı gerçekleşti.

SURVİVOR ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

İzleyenler tarafından ilgi gören Survivor'da eleme düellosu dün gece gerçekleşti. İlk turda Adem ve Aycan karşılaştı. 5 olanın kazanacağı kıran kırana mücadelelerin ardından, Survivor eleme düellosundan isim Adem oldu.

Hikmet-Sema düellosunda ise kazanan ise Hikmet oldu. Böylece eleme düellosunun final etabında Aycan ve Sema kaldı.

SURVIVOR KİM ELENDİ?

Survivor eleme düellosunun son etapta ise Sema ve Aycan karşı karşıya geldi. Final etabında Aycan'ın 5-4'lük skoru ile Survivor'dan elenen isim Sema oldu. Sema'nın elenmesi duygusal anlara neden oldu.

Sema'nın elenmesinin hemen ardından kız kardeşi Seda Ocak, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

"DÖN BİR AN ÖNCE"

İşte Sema Aydemir'in kardeşi Seda Ocak'ın o paylaşımı:

''Seninle gurur duyuyorum. Sonuç ne olursa olsun yine yaptın şovunu. Biliyorum çok zor bir sezondu ama yine biliyorum ki en büyük darbeyi en değer verdiğinden görmek son darbe oldu. Her şeyin hayırlısı kız kardeşim. Dön bir an önce seni bekliyoruz.''

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI