Çağla Şıkel'in fit kalma sırrı paylaşımıyla ortaya çıktı
Çağla Şıkel, katıldığı bir doğum günü partisinde yediklerini paylaştı. 46 yaşındaki Şıkel tabağını gösterince, fit kalma sırrı da böylece ortaya çıkmış oldu.
Aybüke Sengir
Çağla Şıkel, geçtiğimiz aylarda paylaştığı kahvaltı tabağıyla adından söz ettirmişti. Instagram hesabında zaman zaman yediklerine ve yaptığı spora yer veren Şıkel, 'kahvaltı' notuyla paylaşım yapmıştı.
Şıkel'in paylaştığı kahvaltı tabağı, kuruyemişlerden ve ilaçlardan oluşuyor.
AKŞAM YEMEĞİ ÇOK KONUŞULDU
Ünlü sunucu daha sonra akşam yemeğiyle adından söz ettirmişti. Şıkel'in akşam yemeği tabağında turp yer alıyor.
"PASTANIN YEDİĞİM KISMI"
Bir doğum günü partisine katılan 46 yaşındaki Şıkel yediklerini paylaştı. Ünlü sunucu, sadece meyve yediğini "Pastanın yediğim kısmı" notuyla yayınladı.