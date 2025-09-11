'Kemirgen erkekler' teriminin vücut bulmuş hali: Jeremy Allen White

Hollywood’un en çok konuşulan yüzlerinden biri tartışmasız Jeremy Allen White. Onu ilk kez Shameless’ta yorgun gözleriyle ve asi karizmasıyla Lip Gallagher olarak tanıdık.

Elele Eylül - Ekim 2025 sayısından

Ancak White’ın gerçek yükselişi, mutfaktaki kaosu hayatın metaforuna dönüştüren The Bear ile geldi. Karizmatik görünümü, olgunlaşan performansı bizlere “Evet, şef!” dedirtmeye yetti. İşte tam bu noktada, internette “Rodent men” yani “kemirgen erkekler” yükselmeye başladı.

Bu terim, dağınık, hafif paspal ama çekici görünen erkek tipini tarif ediyor. Kaba bir tabirle, “çirkin adam çekiciliği olan erkekler” diyebiliriz. Jeremy Allen White, bu akımın canlı vücut bulmuş hali. Çarpık bir gülümsemesi, dağınık saçları, salaş tişörtüyle bile ikonlaşmayı başarıyor. Kendi jenerasyonunun Brad Pitt’i veya Ryan Gosling’i değil o.

O, cilasız olanın, biraz dağınık görünenin içindeki derin çekiciliği temsil ediyor.

Ve şimdi sahne daha da büyüyor. Jeremy Allen White, The Bear ile gelen ekran başarısını beyaz perdeye de bulaştırmak için kolları sıvadı. Sıvamakla kalmıyor, Oscar’a da göz kırpıyor. En azından beklentimiz bu yönde. Çünkü oyuncu, Bruce Springsteen’in hayatını anlatan Springsteen: Hiçlikten Kurtar Beni filminde usta sanatçıya hayat veriyor. Film, müzisyenin 1982 tarihli Nebraska albümünün yaratım sürecini konu alıyor. Bruce Springsteen’in henüz dünya çapında bir süperstar olmadan önce, başarı baskısıyla geçmişinin hayaletleri arasında sıkışıp kaldığı döneme odaklanıyor. Albüm, Springsteen’in New Jersey’deki yatak odasında bir 4 kanallı kayıt cihazıyla kaydedilmiş ve kariyerinde önemli bir kırılma anının da bir simgesi. İşte bu albümün başarısı, White’ın da kariyerine yansıyabilir. Ödül sezonunda ondan daha çok bahsedileceğine eminiz.

Fotoğraf: GettyImages