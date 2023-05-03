Kevin Costner ve 18 yıllık eşi Christine Baumgartner boşanma kararı aldı

"Kurtlarla Dans", "Gitmesine İzin Ver" ve "Bodyguard" gibi filmlerle tanınan usta oyuncu Kevin Costner, eşi ile ayrılık kararı aldı. Christine Baumgartner ile Costner 18 yıllık evliliklerinin ardından boşanacaklarını duyurdu.

"Mahremiyete saygı gösterilmesini istiyoruz"

Kevin Costner’ın temsilcisi yaptığı açıklamada, “Bay Costner’ın bir evlilik davasının feshine katılmak zorunda kalmasına neden olan, kontrolünün dışındaki koşulların ortaya çıkması büyük bir üzüntü. Bu zor zamanda kendisinin, Christine’in ve çocuklarının mahremiyetine saygı gösterilmesini istiyoruz” dedi.

Karantinada ilişkilerinin güçlendiğini aktarmıştı

Kevin Costner 2015’te verdiği demeçte şunları söyledi: “Başka birini sevebilme yeteneği, sizin için daha az sevgi olduğu anlamına gelmez. Bu bir çember.”

2020 röportajında da ünlü oyuncu, korona virüsü karantinasının aslında Christine Baumgartner ile olan evliliğini güçlendirdiğini, beraberliklerinin odak noktaları olduğunu söylemişti.

68 yaşındaki usta oyuncu ile 49 yaşındaki Baumgartner 2014 yılında dünyaevine girmişti.

Çiftin Cayden, Hayes ve Grace adında üç çocuğu bulunuyor.