Kim Kardashian ve Van Jones arasında neler oluyor? Aşk iddiaları doğru mu?

Belki biliyorsunuzdur, Kim Kardashian aslında hukuk fakültesinde okuyor ve bu alanda ciddi çalışmalarda bulunuyor. Daily Mail’in yayınladığı bir habere göre de gazeteci Van Jones ile ABD’de 50 eyaletin tamamında suç ve hapis cezalarını azaltmak için çalışan Cut 50 adlı birliğin çalışmaları esnasında yakınlaştıkları iddia edildi.

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Fakat hem Kardashian'a yakın kaynaklar, hem de Van Jones'u tanıyanlar böyle bir durum olmadığını, ikilinin birlikte uzun saatler çalışan iş arkadaşı ilişkisine sahip olduğunu ve ceza adaleti reformu için fazlasıyla çalıştıklarını söylüyor. Haliyle aşk dedikoduları da biraz boşa çıkmış oluyor...



Öte yandan, Kardashian'ın sosyal medya alemindeki pek çok takipçisi, hukuk kariyerini ilerletmek için Van Jones'u kullanmakla dahi suçluyor onu. Hatta bir sosyal medya kullanıcısının yaptığı şu paylaşım dikkat çekiyor; “İnsanlar, Kim'e, moda dünyasında onu ilerletmesi için Kanye'yi ve bir sonraki kariyer alanı hukukta ilerletmesi için Van Jones'u kullanıyormuş gözüyle bakacaklar.”



Bir kadının her başarısının arkasından böyle konuşulması, tartışılması gereken apayrı bir mevzuyken, Kardashian ve Jones, 2018'de, Alice Johnson'ın şiddet içermeyen uyuşturucu suçlamalarından 1996 yılında aldığı ömür boyu hapis cezasından affedilmesi için de birlikte çalışmış ve başarılı olmuştu.

Geçtiğimiz aylarda da rapçi Drake'in, Kanye West ile evliliklerini noktalama kararı alan Kim Kardashian'ın peşine düştüğü iddia ediliyordu. Zaten West ile Kardashian'a ithafen yazdığı şarkı yüzünden ciddi gerginlikler yaşadığı da biliniyor. Bu yüzden bir kesim, şarkıcının Kardashian'a yakınlaşmaya ve iletişim kurmaya çalıştığı söyleniyor.



Ancak Kim Kardashian pek çok kere herhangi bir romantik ilişkiye hazır olmadığı belirtilmişti. Hatta Kardashian'a yakın olan magazin kaynakları da "Kim, boşanma süreci tamamlanmadan hızlıca bir ilişkiye başlama konusunda ihtiyatlı." gibilerinden sözlere yer vermiş, asılsız dedikodular olduğunu vurgulamıştı.

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