Kıvanç Tatlıtuğ oğlu Kurt Efe ile yeşillikler içinde yeni pozunu paylaştı

Aile" dizisindeki karakteri "Aslan Soykan" ile gündemden düşmeyen Kıvanç Tatlıtuğ, özel hayatıyla da adından söz ettiriyor.

Baba oğul yeni poz

Özel hayatlarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ve Kurt Efe'nin yüzünü göstermekten kaçınan Dizer-Tatlıtuğ çiftinden ünlü oyuncu oğlu ile pozunu Instragram hesabından yayınladı.

"Her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim"

Tatlıtuğ, geçtiğimiz günlerde röportajda eşine olan sevgisini şaşırtan sözlerle paylaşmıştı. Ünlü oyuncu, "Ben Başak'ı her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim. Çok sevmek yetmedi çünkü... Bir insanı sevmek onun mutluluğu için çaba gösterdiğinde başlıyor. Onun gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor." ifadelerini kullandı.