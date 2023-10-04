Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu Kurt Efe görüntülendi! İlk kez bu kadar net...

2016 yılında Başak Dizer ile nikah masasına oturan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ 2022 yılının Nisan ayında oğulları Kurt Efe'yi kucağına almıştı. Doğduğundan itibaren oğulları Kurt Efe'nin yüzünü göstermeyen ünlü çift, adeta kameralardan sır gibi saklıyordu.

HASTANE ÇIKIŞI GÖRÜNTÜLENDİLER

2. Sayfa'nın özel haberine göre, hastane çıkışı görüntülenen yakışıklı oyuncu, "Kurt Efe'nin aşısı vardı onun için geldik. Her şey yolunda gidiyor bir problem yok" diye konuştu.

BABASINA BENZETİLDİ

Kurt Efe'yi görenler, 'adeta babasının kopyası', 'tıp demiş Kıvanç'ın burnundan düşmüş', 'Yüzü annesine benziyor' gibi birçok yorumda bulundu.