Kızıl Goncalar'ın Vahid'i Tolga Tekin veda paylaşımı: "Çok zor ama keyifli bir roldü"

Özcan Deniz, Mert Yazıcıoğlu, Özgü Namal'ı başrollerde buluşturan Kızıl Goncalar dizisi ilk günden beri heyecanla takip ediliyor.. NOW ekranlarının sevilen dizisi Kızıl Goncalar'da bir ayrılık yaşandı.

Tolga Tekin diziye veda etti

Vahid rolüyle adından söz ettiren Tolga Tekin son bölümde diziden ayrıldı. Kızıl Goncalar'a veda eden Tekin, bir veda paylaşımı yaparak setteki eğlenceli anlarını paylaştı ve şunları söyledi:

"Vahid Efendi'yi hep böyle hatırlayacağım. Çoook zor ama çok da keyifli bir roldü benim için. Başta bütün o muhteşem oyuncu kadrosuna, işlerini çok iyi bilen ve yapan kamera arkası ekibine, senaristimiz ve ekibine, emeği geçen herkese teşekkür ederim."