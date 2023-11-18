Kızılcık Şerbeti oyuncuları Evrim Alasya ve Barış Kılıç'tan seti bekleten oyunculara tepki

Kızılcık Şerbeti dizisinin başrol oyuncuları Evrim Alasya ve Barış Kılıç Birsen Altuntaş’ın youtube kanalına konuk oldu.

"BİLİNÇLİ BEKLETENLER VAR"

Dizide Kıvılcım karakterini canlandıran Evrim Alasya, partnerini bekletmemeye özen gösterdiğini belirtti. Alasya, "Ben bazı meslektaşlarımın saatlerce seti beklettiğini duyuyorum. Bekletmeyi normal hayatımda da sevmem zaten. Bir an önce çekilip herkesin evine gitmesini isterim. Biz kadın oyuncuların hazırlıkları erkeklere göre daha uzun sürer, saçıydı makyajıydı. Erkek oyuncuların hayatları kadın beklemekle geçiyor. Barış’la setim varsa, onu kollarım, adamı çağırmayın derim. Bilinçli bekletenler var, bunu yapınca sanki insanlar onu bir yere koyacakmış gibi…" ifadelerini kullandı.

BARIŞ KILIÇ: BENİ BEKLETEN BİR OYUNCUYLA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR İLİŞKİ YAŞAYAMAM

Dizide Ömer karakterine hayat veren Barış Kılıç da bilinçli olarak ekibi bekleten oyuncularla uzun vadede çalışamadığını söyledi. Kılıç, "Ben de çok hassasım. Beni bilinçli bekleten bir oyuncuyla sürdürülebilir ilişki yaşayamam. O da benim kadar disiplinli olacak, mücbir sebepler hepimizin hayatında olur. Sabaha kadar serum alıp işe gittiğimiz çok zaman oldu. Set beklemez, orada akan bir durum var. 200-300 kişi çalışıyor. Senin aşamadığın duyguların yüzünden orada kendisi bir yere koydurmak adına bilinçli yaptığın şeyler ayıp. Hiç hoşlanmadığım şeyler" diye konuştu.

'SETTEKİ BAZI KOŞULLAR, 'HERKES BANA HİZMET ETSİN' DÜŞÜNCESİNE DÖNÜŞEBİLİYOR'

Evrim Alasya, bazı oyuncuların sette kendisine gösterilen özel ilgiyi yanlış yorumladığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Bu duruma neden olan meslektaşlarım şunu yanlış anlıyor; sette oyuncu özel ilgi alaka gösterilmesi gereken bir birim değildir. Biz sonuçta duygularımızla iş yapıyoruz. Senin orada sağlıklı bir şekilde o duyguyla oynayabilmen için birtakım koşullar oluşturuluyor. Kostümcü üstünü düzeltiyor, üstünde iğneli şeyler var. Ayakkabını giydirebiliyor. Bunlar bir süre sonra muhtemelen 'bana hizmet etsin herkes' düşüncesine dönüşebiliyor. Buralar o kadar tehlikeli ki eğer oyuncu uyanık olmazsa, ne yaptığının farkında değilse, oyunculuğun ne olduğunu farkındaysa oralara takılı kalıyor."