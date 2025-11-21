Kızılcık Şerbeti'nde şaşırtan gelişme: Abdullah'ın yeni karısı Salkım mı oluyor?

Show TV ekranlarında dört sezondur yayınlanan popüler dizi Kızılcık Şerbeti, kadroda yaşanan ayrılıklar ve yeni transferlerle büyük bir yenilenme sürecine girdi. Beş ana karakterin diziye veda etmesi, senaryoda önemli değişikliklerin yaşanmasına zemin hazırladı.

Bu değişimlerin merkezinde ise oyuncu Özge Borak'ın dahil olduğu ve canlandıracağı Salkım karakteri yer alıyor. Salkım karakterinin hikâyeye girişi, özellikle Ünallar ailesi içindeki ilişkileri ve Abdullah Bey'in geleceğini nasıl etkileyeceği konusunda izleyicilerde büyük merak uyandırdı.

Abdullah'ın yeni karısı Salkım mı oluyor?

Kızılcık Şerbeti dizisine Özge Borak'ın hayat verdiği Salkım karakteri, dizinin dinamiklerini tamamen değiştirecek, yeni bir dönemin başlangıcı olarak kadroya dahil oldu.

Salkım'ın gelişi, sadece yeni bir yüz değil, aynı zamanda farklı ve entrika dolu bir hikâyeyi beraberinde getirecek.Dizinin alameti farikası olan kaos ve entrikanın, yeni sezonda büyük ölçüde Salkım karakteri üzerinden izleyiciye aktarılacağı anlaşılıyor.

Ortalıkta dolaşan en güçlü iddia ise, Salkım'ın Ünallar ailesinin reisi Abdullah Bey ile evleneceği yönünde. Bu evlilik gerçekleşirse, aile içindeki tüm dengeleri altüst etmesi ve dizinin dramatik yapısını kökten değiştirmesi bekleniyor.

Kızılcık Şerbeti'nin 114. Bölümünde neler olacak?

Tekne kazasının üzerinden 6 ay geçmiştir. Ünal ailesi üç kayıp vermiş, birbirlerine tutunarak yaşamaya çalışıyorlardır. Abdullah, Fatih, Nursema ve Nilay aynı evdedir. Nilay baba dediği Abdullah’ı kıramamış, annesinin yanına gitmeyip burada kalmıştır. Ömer hapishaneden çıktıktan sonra Kıvılcım’ı affetmemiş ve ondan boşanmıştır. Hafta sonları oğlunu yanına alıyordur.

Olanlardan dolayı çok üzgün olan Kıvılcım’ın ise durumu düzeltmek için elinden bir şey gelmiyordur. Abdullah işinin başına dönmüştür. Artık en büyük düşmanı hisseleri almak için olayları tetikleyen Asil’dir. Ömer, hapishanedeki dostu Hikmet’e verdiği sözü tutarak onun ailesi ile yakınlaşmıştır. Bir arkadaşının tavsiyesi ile tanıştığı Salkım’dan çok etkilenen Abdullah’ın aldığı evlilik kararı Ünal evde bomba etkisi yapar.