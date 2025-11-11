'Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Emrah Altıntoprak, partnerini takipten çıkardı

Senaryosu değiştirilen ve reytinglerinde düşüş yaşayan "Kızılcık Şerbeti" dizisinde büyük bir yaprak dökümü yaşanıyor; Sıla Türkoğlu (Doğa), Emrah Altıntoprak (Mustafa), Ece İrtem (Işıl) ve Batuhan Bozkurt Yüzgüleç olmak üzere en popüler dört karakter diziye veda ediyor.

Özellikle Cuma günü yayınlanacak olan 113. bölümle beraber ayrılan Emrah Altıntoprak'ın canlandırdığı Mustafa karakteri, hikaye gereği Doğa ve Işıl'ı öldürerek ayrılırken, oyuncunun dört yıllık partneri Feyza Civelek'i Instagram'dan anında takipten çıkması şaşkınlık yarattı.

Bu hamle, dizinin senaristi Melis Civelek'in kızı olan Feyza Civelek hakkındaki süregelen "torpil" iddialarını yeniden alevlendirdi; daha önce Sibel Taşçıoğlu'nun bile Feyza Civelek nedeniyle diziden ayrıldığı söylentileri bu olayla beraber tekrar gündeme geldi.

Altıntoprak ise ayrılığının nedenini “Kızılcık Şerbeti serüveninin sonuna geldik, hikaye öyle bitti. Senaristlerimiz hikayenin gidişatına göre ayarlıyor” sözleriyle açıklamıştı.