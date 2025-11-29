'Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sıla Türkoğlu'nun yeni tatil rotası

Sıla Türkoğlu, kariyeri ve aşk hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor. Kızılcık Şerbeti dizisindeki rolüyle üne kavuşan Sıla Türkoğlu, uzun süredir iş insanı Ata Ayyıldız ile aşk yaşıyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan çift geçtiğimiz aylarda yaptığı paylaşımla sevenlerini mutlu etmişti. Ata Ayyıldız, sevgilisi Sıla Türkoğlu'na İtalya'da evlenme teklifi etmişti.

YENİ TATİL ROTASI

Şimdilerde Kızılcık Şerbeti'nden ayrılan Sıla Türkoğlu, hem dinleniyor hem de evlilik hazırlığı yapıyor. Yeni tatil rotasını belirleyen güzel oyuncu Londra'ya gitti. Burada müzikal izleyen ünlü isim paylaşım yapmayı da ihmal etmedi.