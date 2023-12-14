Kızılcık Şerbeti'nin Pembe'si Sibel Taşçıoğlu, yıllar önceki halini paylaştı

Kızılcık Şerbeti; Evrim Alasya, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Sıla Türkoğlu, Settar Tanrıöğen ve Barış Kılıç gibi isimlerin yer aldığı son dönemin en çok izlenen dizilerinden biri. Kızılcık Şerbeti dizisinde 'Fatih'in annesi Pembe' rolüne hayat veren Sibel Taşçıoğlu, sosyal medya hesabından yıllar önceki halini paylaştı.

"Ah gençlik"

Taşçıoğlu, Instagram hesabından 2005 yılında kadrosunda yer aldığı Belalı Baldız dizisinden bir sahne yayınladı.

Taşçıoğlu paylaşımına "Ah gençlik" notunu yazdı. Oyuncunun güzelliği ise takipçilerinden tam not aldı.

"Meğer yan sokağımda oturuyormuş"

Sibel Taşçıoğlu, Ali Sunal'ın sunduğu 'Ali ile Aramızda' programında lise aşkı Murat Kolçak Köstendil'le evlenme hikayesini anlatmıştı.

Taşçıoğlu, "Biz lisedeyken flört durumumuz vardı. Aşk yaşıyorduk. Herkes bir hayat yolu çizdi kendine. Ben İstanbul'a geldim. Öylelikle koptu bir şeyler. İyi ki de kopmuş. O zamandan bu zamana muhtemelen taşıyamazdık. Araya 20 yıl girdi. Meğer 6 yıldır İstanbul'da yan sokağımda oturuyormuş. Sosyal medyada kız kardeşini gördüm. Oradan mesaj ve böyle oldu. Biz lisede beraberken 'ne kadar güzel bir soyadı var' diye düşünüp 'İnşallah ileride evleniriz benim de soyadım öyle olur' demiştim" ifadelerini kullanmıştı.