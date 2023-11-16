24 yaşındaki Güney Koreli K-Pop yıldızı Nahee hayatını kaybetti

Sahne adı Nahee ile tanınan Güney Koreli şarkıcı-söz yazarı Lim Nahee, çarşamba günü 24 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcının ani ölümü hayranlarını adeta şoke etti. Nahee'nin hayatını kaybetmesinin ardından ölüm nedenine ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi.

24 yaşındaki ünlü ismin ölümünü plak şirketi şu sözlerle açıkladı:

'NAHEE GÖKYÜZÜNDE YILDIZ OLDU'

Yapılan açıklamada, "Şarkıcı ve söz yazarı Nahee, dünyamızdan ayrıldı. Gökyüzünde bir yıldız oldu. Nahee'yi destekleyen ve seven tüm hayranlarına ani bir haber verdiğim için üzgünüm. Merhumun son yolculuğuna en derin taziyelerimizi gönderiyoruz" ifadeleri yer aldı.

NAHEE KİMDİR?

Nahee, müzikal çıkışını 2019'da elektronik esintili 'Blue City' adlı parçasını yayınlayarak yaptı. Müzisyen, daha sonra "Blue Night" ve "Gloomy Day" şarkılarını dinleyiciyle buluşturmuştu.

Nahee'nin diğer parçaları arasında "I'm Not Fine", "I'm So Confused", "Love Note", "I Can't Sleep" ve "Treasure" yer alıyordu. Nahee, pop ağırlıklı 'Rose' adlı son şarkısını ise geçtiğimiz temmuz ayında yayınlamıştı.