Gönül Dağı dizisinde şaşırtan ayrılık! Cihat Süvarioğlu 5 yıl sonra veda ediyor

Başrollerinde Berk Atan ve Melis Sevinç yer aldığı yapım Gönül Dağı dizisi, Cumartesi akşamları izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. İlgiyle izlenen dizi çoğunlukla reytinglerde zirvede yer almayı başarıyor. 5. sezonunu geride bırakmak üzere olan Gönül Dağı, 6. sezonuyla gelecek yıl da izleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Gönül Dağı dizisinde 5 sezondur her bir bölümünde yer alan Gedelli kasabasının Amcaoğulları ekibinde yer alan oyunculardan birisi diziden ayrılıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, TRT1’in cumartesi akşamlarına damga vuran fenomen dizisi Gönül Dağı’nda Cihat Süvarioğlu sezon sonunda ekibe veda ediyor.

Cihat Süvarioğlu'nun son kez kamera karşına geçti. Eskişehir’in bozkırlarında geçen samimi hikâyeye katkısıyla öne çıkan başarılı oyuncunun diziye veda edeceği haberi izleyicileri üzdü.

Gönül Dağı'nda Ramazan karakterini oynayan sevilen oyuncu bu yaz bağımsız bir sinema filminde de başrol oynayacağı bilgisi paylaşıldı.