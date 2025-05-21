'Kızılcık Şerbeti'nin 'Nilay'ı Feyza Civelek'in korneası yırtıldı!

'Adını Feriha Koydum' dizisiyle tanınan ve şimdilerde Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Nilay karakteri ile adından söz ettiren Feyza Civelek, kolunu kırmıştı.

İki gün önce ameliyat olan ünlü oyuncu, ameliyatının iyi geçtiğini belirtmiş ve "Ameliyatım iyi geçti. Arayan, soran herkese teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı.

"CANIM ANNEM VE EVRİM'İMLE HASTANEDE BİR ARADA"

Civelek, sosyal medya hesabından peş peşe paylaşım yaptı. Ünlü oyuncuyu Kızılcık Şerbeti dizinin senaristi hem de annesi olan Melis Civelek ve rol arkadaşı Evrim Alasya ziyaret etmişti.

Hastane odasından ilk kez paylaşım yapan Civelek, "Canım annem ve Evrim'imle hastanede bir arada. İyi ki varsınız" ifadelerini kullanmıştı.

"NAZARA GELMEYE DEVAM EDİYORUMDUR"

Ünlü oyuncunun, bu kez de korneası yırtıldı. Instagram hesabından gözünün fotoğrafını paylaşan oyuncu; "Gözüm mikrop kaptı diye doktora gidip, korneamın yırtıldığını öğrenerek çıktım hastaneden. Nazara gelmeye devam ediyorumdur" mesajını yayımladı.

KORNEA YIRTILMASI NEDİR?

Kornea yırtılması, kanlanma ve görme kaybına neden olan çok ciddi bir yaralanmadır. Görme kaybını önlemek için derhal tıbbi müdahale gerektirir.