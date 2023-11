Kourtney Kardashian dördüncü kez anne oldu

“Keeping Up with the Kardashians” isimli realite şov programıyla tanınan internet ünlüsü 44 yaşındaki Kourtney Kardashian ve geçtiğimiz yıl dünya evine girdiği Blink-182 grubunun davulcusu 47 yaşındaki Travis Barker'la ilk çocuklarına sahip olmak için uzun uğraşlar verdiğini açıklamıştı.

Birkaç kez tüp bebek tedavisini deneyen ve sonunda pes edip tüm tedavileri bırakan Kardashian, sonrasında doğal yollarda hamile kalmasının “Tanrı’nın planı” olduğunu hissettiğini söylemişti.

Dördüncü kez anne olan ünlü isim, eylül ayında bebeğini henüz doğurmamışken tıbbi bir operasyon geçirmek zorunda kaldı. Acil bir fetal ameliyata giren Kardashian ve bebeği, bu operasyonu başarıyla atlattı.

Daily Mail’in haberine göre, Kardashian ve Barker’ın bir erkek çocuk sahibi olduğu öğrenildi. Her iki ismin de önceki beraberliklerinden sırasıyla üç ve iki çocuğu bulunuyor.