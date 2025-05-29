Anasayfa Magazin Gonca Vuslateri, kızı Asya ile yeni pozlarını paylaştı! Minik Asya'nın sevimli halleri beğeni topladı
Gonca Vuslateri, kızı Asya ile yeni pozlarını paylaştı! Minik Asya'nın sevimli halleri beğeni topladı
NOW ekranlarında Leyla Aşk Adalet dizisinde rol alan Gonca Vuslateri, 26 Nisan 2024 tarihinde ilk kez anne olmanın sevincini yaşamıştı. Ünlü oyuncu kızı Asya ile yeni pozlarını paylaştı. Minik Asya'nın sevimli halleri beğeni topladı.
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Şimdilerde Leyla Aşk Adalet dizisindeki performansı ile adından söz ettiren Gonca Vuslateri Mart 2024'te bir süredir aşk yaşadığı Levent Yaşar ile nikâh masasına oturmuştu.
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26 Nisan tarihinde de ilk kez anne olmanın sevincini yaşayan Vuslateri, kızına Asya adını vermişti.
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Gonca Vuslateri ile Levent Yaşar kızları Asya Mone'nin birinci yaş gününü geçtiğimiz ay kutladı. Partiden kareler de sosyal medyadan paylaşıldı.
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Vuslateri, annelik heyecanını zaman zaman sosyal medya hesabından paylaşıyor. Ünlü oyuncu, şimdi de kızıyla geçirdiği keyifli tatil anlara yenisini ekledi.