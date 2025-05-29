Rapçi Lvbel C5 tahliye edildi! Ailesine kavuştu

Lvbel C5 olarak tanınan Süleyman Burak Bodur özellikle "Havhavhav" adlı şarkısındaki bazı sözler nedeniyle 6 Mayıs'ta gözaltına alınmış ve ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bu süreç, müzik camiasında ve sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

Duruşmada yaptığı savunmasında Bodur, şarkı sözlerindeki ifadeleri kasıtlı olarak yazmadığını, sadece kafiyeler uyusun diye kaleme aldığını ve bunun bir suç olduğunu bilmediğini belirtmişti.

LVBEL C5 CEZAEVİNDEN ÇIKTI

Ünlü rapçi dün tahliye edildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; tahliye kararının ardından Kandıra Cezaevi'nden saat 17.30 sıralarında çıkan Lvbel C5'i, ailesi, yakınları ve arkadaşları coşkuyla karşıladı.

"ALLAHIMA ŞÜKÜRLER OLSUN"

Sosyal medya hesabından da "Allahıma şükürler olsun" notuyla beyaz güvercin uçurduğu bir video paylaşarak sevincini dile getirdi.