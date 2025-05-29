Kızılcık Şerbeti'nin 102. bölümünden kamera arkası görüntüleri yayınlandı

Kızılcık Şerbeti'nin 103. Bölümünde neler olacak?

Kızılcık Şerbeti'nin 103. Bölümünde; Işıl’ın şansı yaver gitmiş, Koray’la konuşmalarını Nursema duymamıştır. Ancak bundan sonra Işıl hep diken üstünde olacaktır.

Ancak bundan sonra Işıl hep diken üstünde olacaktır. Hızlı bir şekilde para bulup Koray’ın ağzını kapatır.