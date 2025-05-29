Kızılcık Şerbeti'nin 102. bölümünden kamera arkası görüntüleri yayınlandı
Show TV'nin sevilen dizisi 'Kızılcık Şerbeti', üçüncü sezonuyla izleyiciyle buluşmaya devam ediyor. Cuma günü sezon finali yapacak olan “Kızılcık Şerbeti” nin 102. bölümünden kamera arkası görüntüleri yayınlandı.
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Show TV’nin Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti dizisi cuma akşamı 3. sezonu kapatacak.
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Aydın Bulut’un yönettiği, Melis Civelek ve Zeynep Gür’ün yazdığı dizinin sette yaşanan eğlenceli anlarla da gündeme geliyor.
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Dizinin 102. bölümünden kamera arkası görüntüleri yayınlandı. Oyuncuların setteki keyifli halleri dikkat çekti.
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Kızılcık Şerbeti'nin 103. Bölümünde neler olacak?
Kızılcık Şerbeti'nin 103. Bölümünde; Işıl’ın şansı yaver gitmiş, Koray’la konuşmalarını Nursema duymamıştır. Ancak bundan sonra Işıl hep diken üstünde olacaktır.
Ancak bundan sonra Işıl hep diken üstünde olacaktır. Hızlı bir şekilde para bulup Koray’ın ağzını kapatır.