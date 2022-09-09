Kraliçe 2. Elizabeth’in cenaze töreni ne zaman, nasıl olacak?

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 8 Eylül 2022'de vefat etti. Kraliçe II. Elizabeth 96 yaşında hayata gözlerini yumdu. Peki Kraliçe 2. Elizabeth'in cenazesi ne zaman yapılacak? Kimler katılacak ve nerede yapılacak? İşte tüm bilinenler...

Kraliçenin cenazesi ne zaman?

Kraliçe'nin tabutu Londra'ya getirildikten sonra, cenaze töreni öncesinde 4 gün boyunca Parlamento binasındaki Westminster Hall'da sergilenecek. Kraliçe’nin vefatının dördüncü gününde Buckingham Sarayı’nda Westminster Hall’da iki ayrı geçit töreninin düzenlenmesi bekleniyor.

Planlanacak olan cenaze henüz Buckingham Sarayı tarafından kamuya açıklanmadı, ancak hükümdarın cenazesi genellikle ölümlerinden 10 gün sonra yapılır. Ancak, II. Elizbeth'in ölümünün duyurusu günün geç saatlerinde yani 8 Eylül Perşembe günü 18:31'de geldi bu yüzden planların bir gün kaydırıldığı anlamına geliyor. Yani Kraliçenin cenazesi 19 Eylül Pazartesi günü gerçekleşeceği anlamına geliyor.

Bazı kaynaklarda Kraliçe'nin ölümünün 9. gününde geçtiğimiz yıl vefat eden eşi Edinburgh Dükü Prens Philip ve babası Kral VI George'un yanına defnedileceği belirtiliyor.

Cenaze nerede yapılacak?

Prens Philip'in Windsor Kalesi'nde gerçekleşen cenazesinden farklı olarak, Kraliçe'nin cenazesi Westminster Abbey'de yapılacak ve öğle saatlerinde ulusal bir iki dakikalık saygı duruşu yapılacak.

Cenazeye kimler katılacak?

Dünyanın dört bir yanından liderler, bu törende Kraliyet Ailesi'ne eşlik etmeleri için davet edilecek. İngiltere'den üst düzey siyasetçiler ve eski başbakanlar da orada bulunacak. Tören günü Kraliçe'nin tabutunun Westminster Hall'dan kiliseye taşınmasıyla başlayacak.

Kraliçe'nin çocukları Prens Charles, Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward da dahil olmak üzere tüm kraliyet ailesi üyeleri, ortakları ve William ve Harry de dahil olmak üzere çocukları ile birlikte Kraliçe'nin cenazesine katılacak. Akşamın ilerleyen saatlerinde kraliyet ailesinin kıdemli üyeleri ile özel bir defin töreni yapılacak.

Kraliçe nereye gömülecek?

Kraliçe, Windsor'daki Kral George VI Anıt Şapeli'ne annesi, babası ve kız kardeşi Prenses Margaret'in külleriyle birlikte gömülecek. Prens Philip'in tabutu, eşine katılmak için buraya taşınacak.