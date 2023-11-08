Kubilay Aka, film için 2 ayda nasıl 16 kilo verdiğini anlattı: Su bazlı beslenmeye çalıştım

Kubilay Aka, başarılı oyunculuğu ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen bir isim. Şu sıralar Fenerbahçe Spor Kulübü'nün desteklediği "Zaferin Rengi" filmiyle izleyicilerin karşısına çıkacak. Kubilay Aka, filmde "Galip Kulaksızoğlu" karakterine hayat veriyor. YouTube kanalına konuşan oyuncu, rol için nasıl 16 kilo verdiğini anlattı.

"2 ay boyunca yemek yemedim"

Kubilay Aka, “İki ayda 16 kilo verdim. Çünkü savaştan dönen bir adama hayat verdim. Savaş yıpranmışlığını görmüş olması gerekiyordu. 2 ay boyunca yemek yemedim, spor yaptım. Su bazlı beslenmeye çalıştım. Çorba ve meyve suyu tükettim ve salatalık yedim sürekli…” dedi.

Abdullah Oğuz'un yönetmen koltuğunda oturduğu film büyük bir heyecanla bekleniyor. Filmin başrollerini Nejat İşler, Yiğit Özşener, Kubilay Aka, Gülper Özdemir ve Gonca Vuslateri paylaşıyor.