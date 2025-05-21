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Dilan Çiçek Deniz, Cannes Film Festivali’nde ışıltılı transparan tarzı ile beğeni topladı
Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz, Fransız mücevher markasının MENA Bölgesi marka yüzü olarak 78. Cannes Film Festivali’nde boy gösterdi. Deniz, Özgür Mansur imzası taşıyan özel couture elbisesiyle beğeni topladı.
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Cannes Film Festivali 2025 tüm hızıyla sürerken Türk oyuncular da kırmızı halıda yürümeye devam ediyor. O isimlerde birisi de Amedeus tiyatro oyununda yer alan oyuncu Dilan Çiçek Deniz oldu.
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Dilan Çiçek Deniz, prestijli Fransız mücevher markası Boucheron’un MENA Bölgesi marka yüzü olarak 78. Cannes Film Festivali’e katıldı.
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13-24 Mayıs 2025 tarihlerinde Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlenen festival, Deniz’in Boucheron’un yeni kampanya çekimleri öncesinde kırmızı halıda markanın mücevherleri ve Türk tasarımcı Özgür Masur’un özel couture tasarımıyla boy gösterdi.
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Dilan Çiçek Deniz, Boucheron’un davetlisi olarak Cannes Film Festivali’nde yönetmeni Rebecca Zlotowski’nin Vie Privee filminin gösteriminde kırmızı halıda yürüdü.