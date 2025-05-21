İrem Helvacıoğlu'nun karnını 'Gaffurum' diye sevince ortalık karıştı
Anne olmak için gün sayan oyuncu İrem Helvacıoğlu, karnının belirginleştiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
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Güneş'in Kızları, Sen Anlat Karadeniz, Seni Çok Bekledim gibi dizi projelerinde yer alan İrem Helcavıoğlu, geçtiğimiz günlerde kız bebek beklediğini duyurmuştu.
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28 Ekim'de Ural Kaspar ile dünya evine giren ve marjinal düğünüyle herkesi şaşırtmaya başlayan çiftten sosyal medyada yeni bir kare geldi.
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Anne baba olmaya hazırlanan ünlü çiftten Ural Kaspar, eşinin göbeğini tuttuğu fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.
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