İrem Helvacıoğlu'nun karnını 'Gaffurum' diye sevince ortalık karıştı

Anne olmak için gün sayan oyuncu İrem Helvacıoğlu, karnının belirginleştiği fotoğrafı takipçileriyle paylaştı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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İrem Helvacıoğlu'nun karnını 'Gaffurum' diye sevince ortalık karıştı - Resim : 1

Güneş'in Kızları, Sen Anlat Karadeniz, Seni Çok Bekledim gibi dizi projelerinde yer alan İrem Helcavıoğlu, geçtiğimiz günlerde kız bebek beklediğini duyurmuştu.

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İrem Helvacıoğlu'nun karnını 'Gaffurum' diye sevince ortalık karıştı - Resim : 2

28 Ekim'de Ural Kaspar ile dünya evine giren ve marjinal düğünüyle herkesi şaşırtmaya başlayan çiftten sosyal medyada yeni bir kare geldi.

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İrem Helvacıoğlu'nun karnını 'Gaffurum' diye sevince ortalık karıştı - Resim : 3

Anne baba olmaya hazırlanan ünlü çiftten Ural Kaspar, eşinin göbeğini tuttuğu fotoğrafı takipçileriyle paylaştı. 

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İrem Helvacıoğlu'nun karnını 'Gaffurum' diye sevince ortalık karıştı - Resim : 4
Pijaması nedeniyle 'Gaffurum' diyen Kaspar'a güzel oyuncudan 'Utanmıyorsun' yanıtı geldi.