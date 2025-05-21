Ünlü isimden göz yaşartan deprem anısı: "Kardeşimin enkazdan çıkan çantasında Okan Buruk'a mektup vardı"

'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisindeki 'Leyla Türkmen' karakteriyle hafızalara kazınan Çiğdem Batur, özel hayatı ve açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Sanat dünyasında birçok işe imza atan Batur, sinema, dizi ve tiyatro oyunlarında yer almayı sürdürüyor.

Çiğdem Batur, son olarak katıldığı bir televizyon programında yıllar sonra ilk kez 'Okan Buruk' anısını anlattı.

"İNSANLARIN İLK DEFA DUYACAĞI BİR ŞEY BU"

Sunucu Ferit Ömeroğlu'na, “İlk defa sen olduğun için anlatacağım” diyen Batur, “Okan Buruk hem benim için hem de ailem çok değerli bir insandır. Bunun da sebebi şu; benim çok dile getirmediğim ve belki şu anda çevremdeki insanların da ilk defa duyacağı bir şey bu, benim kardeşim kız kardeşim çok ciddi bir Okan Buruk fanıydı, hayranıydı. Hem çok koyu bir Galatasaraylıydı hem de Okan Buruk'u çok seviyordu 7 numaraydı o zaman ve 99 depreminde biz kardeşimi kaybettik. Düzce depreminde” açıklamasında bulundu.

“DEPREM ÇANTASI ÇIKTI ENKAZDAN..."

"En son enkazın içinden çıkan bir çanta hazırlamış kendine bir deprem çantası hazırlamış o çıkamadı ama deprem çantası çıktı deprem çantasının içinde Okan'a yazdığı bir mektup vardı" diyen Batur, şöyle devam etti:

"KARDEŞİMİN MEZARINI ZİYARET ETTİ"