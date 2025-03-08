Kusurlu olmanın dayanılmaz doğallığı

Elele Şubat - Mart 2025 sayısından

Hazırlayan: İrem Naz Güvel

Helen Fielding’in kaleminden çıkan ve sinema dünyasında Renée Zellweger’in hayat verdiği Bridget Jones karakteri, yıllardır kadınların kalbinde taht kurmayı başarmış güçlü bir ikon. Her ne kadar Bridget hayatına “kusursuz” bir düzen oturtmaya çalışsa da, mükemmel olmaktan çok uzak halleri ve içtenliğiyle birçok kadının adeta ruh ikizi oldu. İster kariyerinde, ister aşk hayatında, isterse diyet maceralarında olsun, Bridget hiçbir zaman hatasız biri olmadı. Ama tam da bu yüzden milyonlarca kadına kusurların insanı daha gerçek kıldığını gösterdi. Her kadının içindeki komik, endişeli ve cesur yanın bir yansıması gibi.

İlk tanıştığımızda 30 yaşına henüz giren Bridget, Bay Mükemmel Mark Darcy ve çapkın patronu Daniel Cleaver ile amansız bir aşk üçgeninin içindeydi. Şimdi ise ellilerinde 2 çocuklu ve dul olarak karşımıza çıkıyor. Serinin üçüncü filmde hamile kalmış ve hayatının aşkı olan Mark Darcy ile evlenmişti. Sonunda, o hep peşinden koştuğu mutlu sonuna ulaştı derken, yine kara bulutlar üstünde toplandı. Şubat ayında vizyona girecek serinin 4. filmi Bridget Jones: Onun İçin Çıldırıyor’da Bridget, Mark Darcy’nin ölümünden sonra (kalbimiz kırık) sosyal medya ve flört uygulamalarıyla yeni flört dünyasında hayatta kalmaya çalışıyor. Her zaman olduğu gibi bu mücadelesinde de bir aşk girdabına düşüyor. Bir yandan kendisinden oldukça genç olan Roxster, diğer yandan da çocuklarından birinin okul öğretmeni Scott Wallaker, Bridget’in kafasını epey bir kurcalıyor. Öte yandan, üçüncü filmde öldüğünü sandığımız ama aslında hayatta olduğu ortaya çıkan, Bridget’in yaramaz aşkı Daniel Cleaver da geri dönüyor. Bridget ile tekrar karşılaşmak, onunla kahkahalara boğulmak ve hayatı biraz daha hafife almak için hazırız. Seni çok özlemiştik Bridget!